Посольство РФ в Испании возмутила социальная реклама с «русскими девственницами в меню»

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Российские дипломаты потребовали убрать с испанских улиц социальную рекламу, размещенную некоммерческой организацией Nueva Vida.

В рамках рекламной кампании, направленной против сексуальной эксплуатации женщин, были развешаны плакаты со стилизованным изображением доски с меню, которую обычно ставят перед кафе и ресторанами. На плакатах на такой доске написано: «Меню дня. Особое блюдо: русская девственница + кокаин ― 50 евро». Далее в качестве «блюд» перечисляются имена женщин и их возраст, а в разделе «за дополнительную плату» указано изнасилование или секс без презерватива.

«Российские соотечественники, проживающие в Испании, возмущены PR-акцией некоммерческой организации Nueva Vida», — сообщается в фейсбуке посольства РФ в Испании.

Посольство сообщает, что связывается с указанной организацией, а также обращается «в министерства, финансовые организации и другие институты, которые представлены на сайте компании в качестве ее попечителей, с целью указания на недопустимость использования в работе столь неуместных методов».

Российские дипломаты требуют срочно снять рекламу и более «не допускать подобные выходки».

Недовольство социальной рекламой выразил в фейсбуке и «Русский дом в Мадриде».

Руководитель «Русского дома в Мадриде» Сергей Сарымов поговорил с организаторами кампании социальной рекламы, которые, следует из сообщения, извинились и указали, что эта акция — «попытка привлечь общественное внимание к проблеме проституции без привязки к национальности». Согласились ли они убрать плакаты, не уточняется.

К борьбе с плакатами готовы присоединиться и адвокаты, работающие с проживающими в Испании россиянами, сообщает РИА Новости. Агентство приводит слова одного из адвокатов Олега Губарева.

Это кампания по борьбе с проституцией, но проблема в том, что проституции дали гражданство, а именно — гражданство России. Люди в соцсетях пишут: «Наши дети ходят в школу. Испанские дети и дети других национальностей смотрят на эту рекламу, и мы боимся, что наших девочек с русскими фамилиями, русского происхождения будут называть теперь «меню». Мы хотим официальных извинений перед русской диаспорой и немедленно снять эти баннеры.

Если плакаты не будут сняты, добавил адвокат, он готов предпринять «юридические действия».

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