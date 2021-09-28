На Дальнем Востоке против двоих командиров роты спецназа ГРУ возбудили дело о пытках и сексуальном насилии над солдатами

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Военный следственный отдел Следственного комитета по Уссурийскому гарнизону возбудил уголовное дело в отношении двух руководителей 78-й отдельной роты специального назначения, которых подозревают в превышении должностных полномочий и насильственных действиях сексуального характера.

Уголовное дело возбудили в отношении командира роты спецназа майора Олега Панова и его заместителя капитана Александра Ерушевича, сообщил в телеграм-канале основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. Подозреваемых задержали, пишет «Лента.ру».

Руководителей роты подозревают в совершении преступлений, совершенных в районе Уссурийска в расположении подразделений 14-й бригады спецназа , уточнил Осечкин «Тайге.инфо».

В материалах, опубликованных Осечкиным, описаны три эпизода, которые вменяют задержанным. По версии следствия, в августе 2020 года майор Панов избил рядового и ефрейтора, а также угрожал последнему, что введет в его анальное отверстие черенок швабры. В ноябре того же года, говорится в материалах, Панов избил и подверг пыткам другого рядового, отказавшегося сдать деньги «на нужды роты». В январе 2021 года Панов изнасиловал еще одного рядового черенком от швабры, а его заместитель Александр Ерушевич снял происходящее на видео.

Всего от действий Олега Панова, рассказал Осечкин «Газете.ру», пострадали больше 20 человек, но в основу уголовного дела легли случаи, подтвержденные судебно-медицинскими экспертизами. Другие пострадавшие сейчас дают показания.

В Главном военном следственном управлении СК это не комментировали.