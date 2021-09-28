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Александр Лукашенко согласился с мнением о том, что вопрос о смертной казни в Беларуси нужно вынести на отдельный референдум. Об этом сообщает белорусское агентство БелТА.

«Разброс по смертной казни большой. Если мы сейчас поднимем этот вопрос… Все-таки я думаю, что большинство за сохранение [смертной казни]… Если уже на то пошло, рассмотреть его отдельно на референдуме», — заявил Лукашенко.

Ранее председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич заявил, что члены комиссии обсуждали, стоит ли вынести вопрос о смертной казни на референдум по новой редакции Конституции, который Лукашенко пообещал провести не позже февраля 2022 года.

«Сегодня позиция Конституционной комиссии, что в данный момент нет необходимости выносить этот вопрос на референдум. В этих целях необходимо проводить специальный референдум в последующем», — сказал Миклашевич.

Когда может пройти этот специальный референдум, он не уточнил, отметив лишь, что для его проведения требуются «социологические исследования, разъяснительная работа и проверка готовности общества к принятию такого ответственного решения».

Беларусь — единственная страна в Европе и СНГ, где до сих пор применяется смертная казнь. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Западные страны и международные организации требуют от белорусских властей отказаться от исполнения смертных приговоров.

Сколько людей расстреляли в Беларуси с 1990 года, официально неизвестно. Согласно неофициальным данным, к расстрелу были приговорены более 400 человек. По информации правозащитников, Лукашенко только два раза воспользовался правом помилования осужденных на смертную казнь.

В 1996 году вопрос о смертной казни в Беларуси уже выносили на референдум. Более 80% его участников выступили за сохранение исключительной меры наказания. Тогда альтернативой смертной казни в Беларуси было 15-летнее тюремное заключение, позднее в стране ввели 25-летний и пожизненный сроки за особо тяжкие преступления.

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