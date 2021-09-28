КГБ Беларуси сообщил о гибели своего сотрудника в перестрелке

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В Беларуси убили сотрудника КГБ, сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов проводили «специальные мероприятия по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности». В одной из квартир по ним был открыт огонь из ружья. Сотрудник КГБ был смертельно ранен. Стрелявшего убили ответным огнем.

КГБ не уточнил, в каком городе это произошло.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело об убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.

Телеканал ОНТ выложил видео, на котором, как утверждается, снята перестрелка. Сообщение о перестрелке канал сопроводил комментарием «Террористы перешли красную черту».

По неподтвержденным данным, стрелявший в сотрудника КГБ работал в EPAM Systems — крупнейшей белорусской IT-компании, пишет «Еврорадио». Kyky.org сообщает, что его звали Андрей Зельцер.

Обновлено. Сотрудники EPAM подтвердили, что человек на видео — их коллега Андрей Зельцер, сообщают белорусская версия « » и Zerkalo.io.