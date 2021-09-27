В Госдуму внесли законопроект, разрешающий главам регионов избираться более двух сроков подряд. Он позволит снова баллотироваться Минниханову и Собянину

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли на рассмотрение парламента законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», сообщил РИА Новости Клишас. Документ пока не опубликован на сайте Госдумы.

Авторы законопроекта предлагают отменить ограничение, согласно которому главы регионов не могут быть избраны на эту должность больше двух сроков подряд.

Если закон будет принят, то баллотироваться на третий срок смогут, например, глава Татарстана Рустам Минниханов (срок полномочий истекает в 2025 году) и мэр Москвы Сергей Собянин (срок полномочий истекает в 2023 году).

Также законопроект предлагает называть руководителей регионов «главами субъектов Российской Федерации», а высший орган исполнительной власти региона — «Правительство субъекта Российской Федерации». При этом в названиях органов законодательной власти, согласно документу, не может быть словосочетаний, входящих в наименования федеральных органов власти.

Андрей Клишас отметил, что в законопроекте также прописали «единообразные сроки исполнения полномочий» для депутатов региональных парламентов и глав регионов — пять лет. Также, добавил Клишас, документ расширяет основания для досрочного прекращения полномочий глав регионов в связи с утратой доверия.

В 2010 году в России приняли закон, запрещающий называть глав регионов президентами. С такой инициативой выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, который заявил, что «в России только один государственный деятель имеет право называться президентом». Должность президента сохранили только в Татарстане.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой