Умер президент Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов

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Российский киновед, культуролог, критик и телеведущий Кирилл Разлогов умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщила его дочь Анастасия Разлогова.

Разлогов умер вечером 26 сентября от сердечной недостаточности.

«Приехал из одной командировки, собирался в другую. Все очень внезапно», — рассказала «Интерфаксу» дочь критика, добавив, что дата и место прощания с Кириллом Разлоговым будут объявлены позднее.

Кирилл Разлогов — президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор Московского Международного кинофестиваля.

С начала 1990-х годов Разлогов вел авторские телепрограммы о кино, с 2001 года был ведущим программы «Культ кино» на телеканале «Культура». Выпустил около 20 книг и почти 600 научных работ по истории искусства и кинематографа.