США разрешат въезд лишь иностранцам, которые привились вакцинами, одобренными FDA или ВОЗ. «Спутника» среди них нет

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Люди, которые сделали прививку от коронавируса «Спутником V», рискуют утратить возможность попасть в США после того, как вступят в силу новые правила въезда в страну. На это обратила внимание The Washington Post.

На прошлой неделе власти США объявили, что с ноября начнут пускать в страну иностранцев, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса. Планируется, что непривитым иностранцам въезд в страну запретят.

При этом американские власти собираются учитывать вакцинацию лишь препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Управлением по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA).

FDA одобрило вакцины американских компаний Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson. ВОЗ, помимо них, разрешила использование европейской AstraZeneca, китайских Sinopharm и Sinovac, а также индийской Serum Institute of India.

Ранее стало известно, что ВОЗ приостановила процесс одобрения «Спутника V» из-за нарушений на одном из российских заводов, где выпускают вакцину. ВОЗ ждет уведомления, что завод исправил нарушения, после чего там пройдет новая инспекция.

Сейчас в США по воздуху могут прибыть иностранцы, в том числе жители России, которые имеют негативный тест на коронавирус или справку о перенесенном COVID-19.

При этом в США запрещен въезд для иностранцев, которые в течение последних двух недель были в Китае, Иране, Индии, Бразилии, ЮАР, Великобритании, Ирландии и странах Шенгенской зоны.

По данным Американской туристической ассоциации, которые цитирует The Washington Post, в 2019 году, до начала пандемии коронавируса, США посетили около 300 тысяч россиян.

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