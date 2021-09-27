Роскомнадзор потребовал от Znak.com, «Тайги.инфо» и NGS24 удалить новости о дефиците продуктов на Таймыре

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Роскомнадзор направил трем изданиям — Znak.com, «Тайге.инфо» и NGS24 — уведомление с требованием удалить заметку про дефицит продуктов в поселке Хатанга на Таймыре.

Публикация, цитирует «Тайга.инфо» текст уведомления от Роскомнадзора, содержит, по мнению Генпрокуратуры, «недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности». Новость удалена, но «Тайга.инфо» собирается обжаловать требование Роскомнадзора.

Красноярское издание NGS24, в свою очередь, указывает, что оно публиковало комментарий исполняющей обязанности главы Хатанги Анны Бетту. Она подтвердила перебои с поставками продуктов, но подчеркивала, что они были сезонными и не угрожали жизни людей. Самой заметки о дефиците на сайте NGS24 уже нет.

Новости были написаны на основе поста в инстаграме, опубликованного в августе депутатом Таймырского райсовета от ЛДПР Михаилом Иваницким.

«Прокуратура не нашла дефицита продуктов в магазинах Хатанги, — писал Иваницкий. — Демонстрирую съемку других магазинов, чтобы было понимание, что ситуация действительно не простая. Много или мало продуктов — понятие, конечно, субъективное, но я верю своим глазам. И вам показываю».

Пост Иваницкого до сих пор доступен.

Иваницкий сообщал Znak.com, что после публикации информации о пустых полках его опрашивала полиция, но никаких претензий к нему не предъявляли.

Требование об удалении новостей было направлено Роскомнадзором на основании закона о «фейковой информации», принятого в марте 2019 года. Тогда в статье 13.15 КоАП «Злоупотребление свободой массовой информации» появилась часть 9 — распространение в СМИ заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности.

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