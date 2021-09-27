После задержания правозащитницы Валентины Чупик с обыском пришли к ее 84-летней матери

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

В Московской области полицейские пришли с обыском в квартиру руководителя некоммерческой организации помощи мигрантам «Тонг Жахони» Валентины Чупик. В тот момент в квартире находилась только мать правозащитницы — 84-летняя гражданка Узбекистана Любовь Коденцова, сообщил «Новой газете» помощник Чупик Александр Ким.

«Домой к Валентине, где находится только ее тяжелобольная лежачая мама, пришли с обыском полицейские. Они требуют ее документы. Они зашли в квартиру — дверь была открыта на случай, если придет сиделка или придется вызывать скорую».

Адвокат Дарья Тренина со слов Чупик сообщила, что в квартире правозащитницы идет «обыск с участием ФСБ». Другой адвокат, попросивший не называть его имени, сказал «ОВД-Инфо», что полицейские хотели составить на Любовь Коденцову административный протокол о проживании не по месту регистрации, но по неизвестной причине не стали этого делать.

«Новая газета» отметила, что у матери правозащитницы остеопороз и она не может передвигаться самостоятельно.

25 сентября Валентину Чупик задержали в аэропорту «Шереметьево» в Москве после возвращения из Армении. Сотрудники ФСБ вручили ей уведомление о том, что она лишена статуса беженца в России, а также о том, что ей запрещено въезжать в Россию до сентября 2051 года. Сейчас она находится в спецприемнике аэропорта. Чупик не знает, куда ее собираются выслать. Ее коллеги считают, что это может быть Узбекистан, где, по их мнению, правозащитницу «ждут пытки».

Валентина Чупик бежала из Узбекистана в 2006 году. Спустя три года она получила статус беженца в России. Она бесплатно оказывала юридическую помощь мигрантам в Москве.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой