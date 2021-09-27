Генпрокуратура РФ объявила нежелательной «Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами». В нее входит движение «Голос»

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Генпрокуратура объявила нежелательной на территории РФ деятельность международной неправительственной организации European Network of Election Monitoring Organizations («Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами», ENEMO).

Одним из членов ENEMO является российское движение .

«Поводом для принятия данного решения послужило то, что деятельность ENEMO представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Информация об ENEMO передана в Минюст для внесения организации в список нежелательных, сообщила Генпрокуратура.

На момент написания новости ENEMO в списке Минюста не было. «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами» станет 48-й организацией в этом перечне.

Обновлено. «Голос» приостановит свое членство в ENEMO, сообщил сопредседатель движения Станислав Андрейчук. «Это решение никак не отразится на работе движения "Голос". Мы приостановим свое членство в этой организации. У нас такое уже было с другой аналогичной сетью. Сама эта организация в России не работала, поэтому, мне кажется, для нас никаких последствий нет», — сказал Андрейчук «Интерфаксу».

ENEMO («Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами») — группа из 18 общественных организаций, представляющих 16 стран Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии. Члены ENEMO наблюдали за проведением 200 национальных выборов и подготовили более 200 тысяч наблюдателей, сообщается на сайте организации. Наблюдатели от ENEMO в последние годы, в числе прочего, работали на украинских и молдавских выборах разного уровня.

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