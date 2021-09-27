Александр Ширвиндт объявил об уходе с поста худрука Театра сатиры. Он занимал его больше 20 лет

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Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт написал в департамент культуры Москвы заявление об уходе с поста художественного руководителя Московского академического театра сатиры. Об этом он сказал ТАСС.

Во избежание уже возникших кривотолков и домыслов спешу сообщить, что ровно 20 лет и семь месяцев назад я по просьбе труппы и с благословения мэрии взялся везти этот воз, который и везу. Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность.

Ширвиндт отметил, что хотел бы продолжить сотрудничество с театром и «появиться на родной сцене в вертикальном положении». По словам артиста, департамент культуры ищет варианты его дальнейшего сотрудничества с Театром сатиры.

Ранее в театре не подтверждали сообщения об уходе Ширвиндта с поста худрука.

Актер и театральный режиссер Александр Ширвиндт служит в Театре сатиры с 1970 года. На сайте театра сообщается, что Ширвиндт стал художественным руководителем в конце 2000 года.

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