Жители Швейцарии на референдуме поддержали легализацию однополых браков

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

В Швейцарии прошел общенациональный референдум по вопросу о легализации однополых браков, сообщает Reuters.

За внесение в законодательство поправок, разрешающих такие браки, проголосовали 64,1% участников референдума.

Кроме того, жители Швейцарии поддержали право на усыновление для однополых пар. Женатые лесбийские пары смогут заводить детей с помощью искусственного оплодотворения.

Планируется, что поправки вступят в силу с 1 июля 2022 года, сообщает швейцарская телекомпания RTS.

С 2007 года однополые пары в Швейцарии могут заключать так называемое зарегистрированное партнерство. Но оно не уравнивает их в правах с традиционными семьями — например, не дает права усыновлять детей.

В 2020 году парламент Швейцарии одобрил законопроект, разрешающий официальное оформление однополых браков. Но против этого выступили две консервативные партии. Они добились вынесения вопроса на референдум.

На данный момент однополые браки разрешены в 28 странах мира, большинство из которых расположены в Западной Европе. Впервые такие союзы легализовали Нидерланды в 2001 году.

Читайте также

Стыдные вопросы о гомосексуальности Что нужно знать о сексуальной ориентации и откуда берется гомофобия?

Читайте также

Стыдные вопросы о гомосексуальности Что нужно знать о сексуальной ориентации и откуда берется гомофобия?

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой