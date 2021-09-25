В Сочи из-за ливней затопило федеральную трассу, задержали поезда и самолеты. В Джубге заметили смерч

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В ночь на 25 сентября в Краснодарском крае прошли сильные ливни, сопровождаемые ветром со скоростью до 20 метров в секунду, сообщает краевое управление МЧС.

В аэропорту Сочи из-за ливней задержали 20 авиарейсов и отменили еще 24 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания». Администрация Сочи сообщила, что из-за обрыва контактной сети также затруднено движение поездов на участке в Адлерском районе.

«Залповый дождь привел к затоплению участка на федеральной автодороге А-147 в районе „Фара“. Сейчас вода сходит. Движение затруднено, но восстановлено», — сообщили в мэрии Сочи. Помимо этого на участке трассы А-147 в районе поселка Головинка из-за схода грунта произошел камнепад.

Из-за непогоды организаторы «Формулы 2» отменили гонку, назначенную на утро 25 сентября. Кроме того, отменили третью сессию свободных заездов «Формулы 1». Дорога в направлении Имеретинской низменности, где проходят заезды «Формулы-1», находится под особым контролем, сказали в мэрии Сочи.

В поселке Джубга в Туапсинском районе заметили смерч, сообщила радиостанция «Говорит Москва», опубликовавшая видео очевидца.

В администрации Сочи говорят, что, по прогнозу синоптиков, дожди будут идти в течение всего дня. В МЧС ранее выпустили предупреждение, что в течение суток 25 и 26 сентября местами на территории Краснодарского края будут идти ливни, с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 метров в секунду. По информации службы, на реках ожидается подъем уровней воды, кроме того, возможно формирование смерчей.

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