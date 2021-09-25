Суд в Канаде освободил дочь основателя Huawei

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Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия в Ванкувере освободил из-под домашнего ареста финансового директора Huawei и дочь основателя компании Мэн Ваньчжоу, сообщает телеканал CBC.

Мэн Ваньчжоу заключила сделку с прокуратурой США и частично признала вину в нарушении американских санкций против Ирана. Канадский суд отклонил запрос США об ее экстрадиции.

После трех лет, проведенных под домашним арестом, Мэн Ваньчжоу вылетела из Ванкувера самолетом Air China в Шэньчжэнь на юге Китая, где находится штаб-квартира Huawei.

Спустя несколько часов после ее освобождения премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что двое канадских граждан Майкл Ковриг и Майкл Спавор, задержанные в Китае после задержания Мэн Ваньчжоу, сейчас возвращаются в Канаду.

В декабре 2018 года в Канаде по требованию США задержали дочь основателя Huawei Мэн Ваньчжоу — финансового директора и заместителя председателя совета директоров компании. Спустя две недели Мэн Ваньчжоу освободили под залог, но ей по-прежнему грозила экстрадиция в США. После ее ареста в Китае задержали двоих граждан Канады.

США подозревают Мэн Ваньчжоу в нарушении санкций, наложенных на Иран. По версии американских властей, Huawei скрыла свои деловые связи с компанией Skycom, имеющей бизнес в Иране.

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