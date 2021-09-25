Драма «Море волнуется раз» стала лучшим фильмом «Кинотавра». Дочь Сергея Бодрова признали лучшей актрисой

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Фильм режиссера Николая Хомерики получил главный приз кинофестиваля «Кинотавра», завершившегося в Сочи, сообщает «Интерфакс».

Приз за лучшую режиссуру вручили якутскому режиссеру Владимиру Мункуеву за фильм «Нуучча».

За лучшую мужскую роль отметили Павла Деревянко («Подельники» Евгения Григорьева), за лучшую женскую роль — Ольгу Бодрову, дочь актера и режиссера Сергея Бодрова — младшего («Море волнуется раз»).

Приз имени Григория Горина за лучший сценарий получил фильм Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал». Награду за лучший дебют получил Роман Васьянов за фильм «Общага».

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой