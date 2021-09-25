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Актеры Брэд Питт и Джордж Клуни сыграют главные роли в фильме, который собирается снять режиссер , сообщает The Hollywood Reporter, не раскрывая источник информации.

Подробностей о фильме почти нет. Известно, что Питт и Клуни исполнят роли одиноких рабочих, которых назначили на одну и ту же работу.

Джон Уоттс выступит в качестве режиссера, сценариста и продюсера фильма. Клуни и Питт будут продюсировать киноленту через свои компании Smokehouse Pictures и Plan B Entertainment соответственно.

По данным The Hollywood Reporter, за фильм борются Sony, Lionsgate, Apple, Netflix, Amazon, Universal, MGM, Warner Bros. и Annapurna.

Брэд Питт и Джордж Клуни, согласно материалам «Кинопоиска», снимались вместе не менее 10 раз, в последний раз — в 2014 году. В частности, они играли вместе в «Одиннадцати друзьях Оушена» («Oceanʼs Eleven») и последующих частях этой кинофраншизы, а также в картине «После прочтения сжечь» («Burn After Reading»).

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