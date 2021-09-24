Сергей Галицкий сообщил о своей болезни. Из-за нее он изменит структуру управления «Краснодаром»

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Основатель сети магазинов «Магнит» и владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий сообщил о том, что болеет. Такое заявление Галицкий сделал в интервью подкасту «КомментШоу».

Я уже три игры [«Краснодара»] пропустил. Не секрет, наверное, для краснодарцев. Я болею. К сожалению, сейчас такой период в жизни, что я не могу посещать домашние игры в большом количестве. Не могу общаться с клубом в том количестве, в котором необходимо президенту клуба.

54-летний Галицкий отказался уточнять, о какой болезни идет речь. Он подчеркнул, что вообще не хотел бы об этом говорить, но болельщики клуба «вправе понимать, что происходит» с владельцем команды.

Галицкий также рассказал, что пока не отошел от оперативного управления «Краснодаром», но сейчас работает над тем, чтобы изменить структуру, так как клуб «не должен зависеть от одного человека».

Галицкий продал «Магнит» в начале 2018 года, после чего полностью сосредоточился на работе в ФК «Краснодар», который он основал за 10 лет до этого.

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