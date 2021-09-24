Россельхознадзор нашел вирус морщинистости в турецких помидорах. Несколько дней назад Эрдоган заявил в ООН о непризнании Крыма российским

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Россельхознадзор заявил, что фрукты и овощи, поставляемые в Россию из Турции, не соответствуют санитарным нормам.

В заявлении на сайте ведомства отмечается, что во фруктах найдена , а в помидорах — .

Ведомство обратилось к Турции с призывом «принять меры для усиления контроля и обеспечения фитосанитарной безопасности продукции, предназначенной для экспорта в РФ».

Президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая 22 сентября на Генассамблее ООН, напомнил, что страна не признает присоединение Крыма к России. «Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем», — сказал он. За день до этого МИД Турции отметил, что выборы в Госдуму, проведенные в Крыму, не имеют для Анкары юридической силы.

29 сентября Эрдоган прилетит в Сочи на встречу с Владимиром Путиным. Главной темой этих переговоров была заявлена ситуация в Сирии.

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