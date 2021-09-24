Роскомнадзор пригрозил блокировкой сайта КПРФ из-за анонса митинга против результатов выборов

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Роскомнадзор прислал КПРФ уведомление о том, что сайт партии может быть заблокирован из-за анонса протестной акции, которую планируется провести в Москве 25 сентября. Об этом сообщил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

В Роскомнадзоре заявили, что на сайте содержится информация «с призывами к участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка». Удалить анонс потребовала Генпрокуратура.

После поступления требования Роскомнадзора анонс акции был удален. Вскоре на сайте разместили новый анонс, в котором подчеркивалось, что мероприятие будет проводиться в формате встречи депутатов с избирателями — по закону это не требует согласования.

В КПРФ обвиняют власти в фальсификациях при проведении онлайн-голосования в Москве. После подведения его итогов все кандидаты партии в одномандатных округах проиграли, хотя по результатам обычного голосования лидировали с большим отрывом. 22 сентября КПРФ заявила, что подаст судебную жалобу на итоги электронного голосования.

20 сентября представители КПРФ провели акцию на Пушкинской площади. Через несколько дней полицейские стали приходить домой к ее участникам, задерживать их и составлять на них административные протоколы.

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