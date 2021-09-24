РИА Новости: Александр Лукашенко приехал с частным визитом в Сочи

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Александр Лукашенко находится в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, Лукашенко приехал с частным визитом. Он «прилетел отдохнуть в дом отдыха, который он использует как свою резиденцию».

Официально о том, что Лукашенко собирается приехать в Россию, не сообщалось.

Лукашенко в предыдущий раз приезжал в Россию 9 сентября, тогда он встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам этой встречи было объявлено о согласовании всех союзных программ по интеграции двух стран.

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