РИА Новости: Александр Лукашенко приехал с частным визитом в Сочи
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Александр Лукашенко находится в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По данным агентства, Лукашенко приехал с частным визитом. Он «прилетел отдохнуть в дом отдыха, который он использует как свою резиденцию».
Официально о том, что Лукашенко собирается приехать в Россию, не сообщалось.
Лукашенко в предыдущий раз приезжал в Россию 9 сентября, тогда он встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам этой встречи было объявлено о согласовании всех союзных программ по интеграции двух стран.