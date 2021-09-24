На Эльбрусе в двадцатиградусный мороз потерялась группа альпинистов, которую бросил гид. Три человека найдены погибшими, поиски продолжаются

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На Эльбрусе группа альпинистов подала сигнал о помощи, сообщает МЧС России.

В группу входили 19 человек, перед подачей сигнала бедствия они находились на высоте примерно 5000 метров. В МЧС отметили, что сейчас там крайне тяжелые метеоусловия — температура минус 20 градусов, пурга и порывы ветра до 40 метров в секунду, видимость составляет не более одного метра.

К моменту написания этой новости в МЧС сообщили, что пять альпинистов найдены живыми, еще трое — погибшими. Поиски остальных продолжаются.

В МЧС также отметили, что гид, сопровождавший группу, бросил ее. По данным источника ТАСС, и гид, и альпинисты не являются профессионалами.