Депутаты-женщины горсовета Новосибирска попросили депутатов-мужчин «быть более корректными и проявлять уважение друг к другу»

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Девять женщин — депутатов Совета Новосибирска выпустили коллективное обращение к коллегам по городскому парламенту с просьбой уважительно относиться друг к другу. Текст обращения в фейсбуке опубликовала депутат горсовета Наталья Пинус.

Парламентарий рассказала, что с каждым заседанием парламента в зале горсовета «звучит все больше и больше оскорбительных высказываний при общении депутатов друг с другом», что замечают и жители Новосибирска, и «это обстоятельство не добавляет уважение к Совету».

Авторы обращения отметили, что понимают, что «некоторые острые темы могут затрагивать эмоциональную сферу», но просят «быть более корректными и проявлять уважение друг к другу», а также по возможности «не допускать оскорблений в высказываниях».

Городской парламент — это место для дискуссий. Мы призываем вас к тому, чтобы эти дискуссии были реализованы в достойном и уважительном формате. Убеждены, корректная форма только усилит ваши высказывания и будет способствовать общей продуктивной коммуникации на благо развития родного Новосибирска.

Текст обращения подписали девять из десяти женщин, заседающих в парламенте Новосибирска. Еще одна не смогла этого сделать, поскольку находилась «вне зоны стабильной связи для обсуждения», объяснила Наталья Пинус. Всего в Совете Новосибирска работают 50 депутатов.

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