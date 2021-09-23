Возле магазина в Сургуте вместо настоящей кнопки вызова персонала для людей с инвалидностью повесили изображение кнопки

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В Сургуте возле магазина «Рукодельница» вместо настоящей кнопки вызова персонала для людей с инвалидностью повесили распечатанный на принтере лист бумаги с изображением кнопки.

Фото листа в редакцию сургутской газеты «Новый город» прислала местная жительница Галина Н. Под кнопкой на листе есть надпись якобы шрифтом Брайля. Он не рельефный, а напечатан чернилами.

«Это что, шутка какая-то?! Человеку на коляске нужно самому взбираться по этой крутой лестнице или попытаться докричаться до продавцов?!» — возмутилась Галина Н.

В магазине «Рукодельница» изданию «Подъем» пояснили, что табличку со шрифтом Брайля и кнопкой вызова персонала вырвали хулиганы, поэтому сотрудники решили заменить ее муляжом. Скоро табличку восстановят, пообещали в магазине.

У нас там была кнопка и нормальная табличка. Какие-то хулиганы это дело все оторвали. И уже это не в первый раз. Когда неделю назад опять произошла такая ситуация, сотрудники нашего магазина наклеили туда эту бумагу и дали заявку на подключение новой кнопки. Сотрудники проявили у нас инициативу, ну, так произошло, что ж. На самотек это не пускаем, скоро починим.

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