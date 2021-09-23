Верховная Рада приняла закон об олигархах. Им запретили финансировать партии и участвовать в приватизации

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Верховная Рада Украины приняла президентский закон об олигархах, сообщается на сайте украинского парламента. За документ проголосовали 279 депутатов.

«Целью настоящего закона является преодоление конфликта интересов, вызванного слиянием политиков, медиа и крупного бизнеса, использования политической власти для увеличения собственных капиталов», — сказано в сообщении Рады.

Как пишет «РБК Украина», ко второму чтению в документ внесли 1,3 тысячи поправок, но его рассмотрели по ускоренной процедуре. Против этого выступили депутаты оппозиционных партий, блокировавшие трибуну Рады, отмечает «Украинская правда». Документ приняли без экспертизы, на которую его направили в начале сентября.

Принятый закон предусматривает создание реестра олигархов. В этот список могут попасть люди, которые соответствуют трем из четырех критериев: участвуют в политике, имеют значительное влияние на СМИ, контролируют или владеют монополией, а стоимость их активов превышает .

Реестр олигархов будет вести Совет национальной безопасности и обороны Украины, который возглавляет президент страны Владимир Зеленский. Закон предусматривает, что бизнесмены, попавшие в реестр должны подавать декларацию о доходах. Им запрещено финансировать партии и участвовать в . Также олигархов и чиновников обязали отчитываться о контактах друг с другом.

Министр юстиции Украины Денис Малюська говорил в июне, что в реестр олигархов могут попасть бизнесмен Игорь Коломойский и пятый президент Украины Петр Порошенко.

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