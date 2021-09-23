Российских водителей перестали штрафовать за превышение средней скорости

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ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости. Об этом Генпрокуратура сообщила президенту Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктору Травину. Это же следует из ответа ГИБДД на запрос «Коммерсанта».

Как давно полиция перестала выписывать штрафы за превышение средней скорости и по какой причине, в ГИБДД не пояснили. По данным «Коммерсанта», в Москве, подобные штрафы не выносятся с августа 2021 года, в Подмосковье — с мая-июня.

Измерение средней скорости в России внедрили в 2013 году. Ее обычно фиксировали с помощью двух камер, расположенных на расстоянии до нескольких километров друг от друга. Так работали около тысячи дорожных комплексов в стране. В зависимости от того, насколько превышена скорость, водители получали штраф от 500 рублей до пяти тысяч рублей.

Технологию измерения средней скорости активно применяли в Татарстане, Смоленской и Московской областях. Она позволяла сократить аварийность на скоростных трассах, утверждали в МВД. Но назначение штрафов за это нарушение критиковали — в частности, из-за отсутствия понятия «средняя скорость» в ПДД. Некоторым водителям удавалось отменить такие штрафы в суде.

Летом 2021 года МВД, Минтранс и Минюст прорабатывали вопрос о законодательном закреплении административной ответственности за превышение средней скорости. По данным «Коммерсанта», эта работа велась по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Почему штрафы за превышение средней скорости в итоге так и не легализовали, неизвестно.

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