Новый российский лоукостер от S7 назвали Citrus. Он будет летать на розовых самолетах

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Группа компаний S7 Group определилась с названием новой бюджетной авиакомпании, которая, как ожидается, начнет полеты в 2022 году, сообщает РБК.

В августе S7 зарегистрировала домен Citrus, следует из данных регистратора Ru-Center. То, что это название будущего лоукостера, изданию сообщили два источника, знакомых с планами компании. По их словам, Citrus состоит из двух слов по-английски — city (город) и Russia (Россия).

Представители S7 сообщили в телеграме, что название призвано отразить цель авиакомпании — соединять российские города (Cities of Russia). Также оно должно «ассоциироваться у пассажиров с ярким и позитивным опытом путешествий». В телеграм-канале S7 также показали видео с вероятным логотипом Citrus.

По данным РБК, Citrus собирается использовать в раскраске самолетов розовый цвет. Среди действующих авиакомпаний оттенки этого цвета использует крупнейший европейский лоукостер Wizz Air.

В июле группа компаний S7 Group объявила о создании нового лоукостера, который, как ожидается, совершит первый полет в июле 2022 года. Его создают на базе бывшей авиакомпании «Глобус». Лоукостер будет перевозить пассажиров между российскими региональными центрами, минуя Москву и Петербург. Флот авиакомпании будет состоять из самолетов Airbus A320neo на 186 кресел.

Единственный действующий бюджетный авиаперевозчик в России — компания «Победа», «дочка» «Аэрофлота», которая работает с сентября 2014 года.

Дополнение. В материал добавлен комментарий пресс-службы S7.

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