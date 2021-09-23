Найдены обломки самолета Ан-26, разбившегося под Хабаровском

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Обломки самолета Ан-26, пропавшего 22 сентября под Хабаровском, обнаружены в заповеднике Большехехцирский у подножия горы в районе поселка Корфовский, сообщает ТАСС.

Место крушения заметили при облете с вертолета МЧС. Спасатели пока не могут добраться до самолета, поскольку он упал в труднодоступной местности. Судьба экипажа неизвестна.

Ан-26 исчез с радаров и перестал выходить на связь накануне примерно в 40 километрах от Хабаровска.

Самолет, принадлежащий компании «Летные проверки и системы», занимался проверкой наземных средств связи и радиолокационного оборудования в Хабаровском крае. На его борту находились шесть человек.

По предварительным данным, причиной крушения могли стать плохие погодные условия или ошибка пилотирования.