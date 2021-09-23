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Генпрокуратура потребовала блокировать все сайты, распространяющие материалы ФБК. Ведомство уже обнаружило 173 таких ресурса

Источник: Интерфакс

Генпрокуратура будет требовать блокировки сайтов, на которых распространяются материалы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат «Сетевых свобод» Леонид Соловьев. 

По словам Соловьева, такое требование надзорного ведомства приложено к возражениям Роскомнадзора на иск команды Навального, в котором соратники политика просят признать незаконной блокировку связанных с ФБК ресурсов. Сам иск будет рассмотрен 11 октября. 

В приложении к требованию Генпрокуратуры на 19 листах перечислены страницы в Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Яндекс.Дзен» и Telegram, где есть материалы ФБК, а также сайты отдельных проектов сторонников Навального.

Из требования следует, что прокуроры нашли в интернете, «как минимум, 173 ресурса, используемых запрещенным за экстремизм Фондом борьбы с коррупцией».

Прокуратура также требует «в случае воспроизведения информации на других сайтах ограничивать к ним доступ в установленном порядке».

Роскомнадзор с июля блокирует сайт Алексея Навального и еще более 40 ресурсов, связанных с ФБК. В ведомстве заявляют, что «упомянутые интернет-ресурсы используются для пропаганды и продолжения запрещенной экстремистской деятельности».

Перед выборами в Госдуму власти РФ добились от компаний Google и Apple удаления приложения «Навальный» с функцией «Умного голосования» из магазинов приложений. Помимо этого, на ютьюбе и в сервисе Google Docs были заблокированы страницы со списками кандидатов «Умного голосования». Telegram временно закрыл доступ к боту «Умного голосования», объяснив это «днем тишины» перед выборами.

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