Умер актер из «Секса в большом городе» Уилли Гарсон

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Американский актер Уилли Гарсон умер в возрасте 57 лет, сообщает Variety. Причины смерти не раскрываются. По сведениям Deadline, у актера было онкологическое заболевание.

Уилли Гарсон сыграл более 75 ролей в кино и на телевидении. Актер наиболее известен по участию в сериале «Секс в большом городе», где он исполнил роль лучшего друга главной героини Стэнфорда Блэтча. Гарсон также снимался в двух полнометражных фильмах «Секс в большом городе» 2008 и 2010 годов и был занят в продолжении сериала, которое сейчас готовит стриминговый сервис HBO Max.

Кроме того, Гарсон играл в сериалах «Белый воротничок», «Друзья», «Твин Пикс», «Секретные материалы», фильмах «День сурка», «Быть Джоном Малковичем», «Маленький Манхэттен» и других.