Суд отказался выпустить по УДО организатора убийства Галины Старовойтовой. За него поручились Герой России и депутат-единоросс

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отказал в условно-досрочном освобождении бывшему депутату Думы Михаилу Глущенко, осужденному за организацию убийства политика Галины Старовойтовой.

У защиты Глущенко есть семь дней на обжалование этого решения в апелляции.

Ранее «Фонтанка» писала, что поручительства за Глущенко подписали Герой России, кандидат в депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Любовь Егорова, бывший председатель спорткомитета Петербурга, единоросс Юрий Авдеев и член Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта Владимир Таймазов.

После критики этого поручительства со стороны замгенсекретаря «Единой России» Александра Хинштейна Егорова и Авдеев отреклись от поручительства. Егорова также подала в прокуратуру заявление о преступлении, заявив, что вообще ничего не подписывала.

Депутат Госдумы второго созыва Галина Старовойтова была застрелена в ноябре 1998 года в подъезде своего дома на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге. Первый приговор по этому делу был вынесен в 2005 году, тогда длительные сроки получили, в том числе, непосредственный исполнитель и один из организаторов преступления.

В 2013 году дело было возобновлено, и тогда Глущенко предъявили обвинения как соорганизатору. В 2015 году он получил 17 лет колонии. Глущенко признал вину и заявил, что согласился участвовать в убийстве под угрозой смерти. Заказчиком он называл лидера Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина). В 2019 году Барсукову предъявили обвинения, но как еще одному соорганизатору, а не заказчику, до суда его дело пока не дошло.

Срок Глущенко отсчитывается с 2009 года, когда он был задержан по другому делу о вымогательстве. На свободу он должен выйти в 2026 году.

Читайте также

Путин заявил, что заказчики и исполнители убийств Бориса Немцова и Галины Старовойтовой найдены. Это правда? Фактчек «Медузы»

Читайте также

Путин заявил, что заказчики и исполнители убийств Бориса Немцова и Галины Старовойтовой найдены. Это правда? Фактчек «Медузы»

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой