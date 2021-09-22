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Роскомнадзор объявил, что начал вести реестр соцсетей.

Пока в реестр внесены восемь ресурсов — это Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Соответствующие уведомления направлены их владельцам.

В список не попал, в частности, мессенджер Telegram, который формально соответствует определению понятия «соцсеть», использующемуся в законодательстве.

По определению, указанному в законе, это «сайт в сети интернет, и (или) информационная система, и (или) программа для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются их пользователями для предоставления и (или) распространения посредством созданных ими персональных страниц информации на государственном языке РФ, государственных языках республик в составе РФ или иных языках народов РФ, на которых может распространяться реклама, направленная на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории РФ, и доступ к которым в течение суток составляет более 500 тысяч пользователей сети интернет, находящихся на территории РФ».

Закон, предусматривающий создание реестра соцсетей, был принят в конце 2020 года. В соответствии с ним, владельцы сайтов, попавших в реестр, обязаны модерировать и блокировать запрещенную информацию. Ответственности за несоблюдение закона пока не предусмотрено.

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