Под Киевом обстреляли автомобиль помощника Зеленского Сергея Шефира. Ранен водитель

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Преступники обстреляли автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, сообщила Национальная полиция Украины.

Машину обстреляли возле деревни Лисники в Киевской области. В машину стреляли автоматной очередью, говорят источники «Украинской правды». В автомобиль попало не менее десяти пуль.

В результате нападения три огнестрельных ранения получил водитель машины, он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Сергей Шефир не пострадал. Полиция объявила спецоперацию «Сирена» для поиска нападавших.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

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