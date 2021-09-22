Под Хабаровском разбился самолет Ан-26

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Обновление. По предварительной информации, самолет Ан-26 разбился в Большехехцирском природном заповеднике неподалеку от аэропорта Хабаровск-Новый, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник.

Самолет Ан-26, на борту которого находится экипаж из шести человек, пропал с радаров в Хабаровском крае, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники.

Самолет пропал во время технического полета, проходившего в 40 километрах от Хабаровска. Экипаж не выходит на связь. На поиски пропавшего Ан-26 направили вертолет.

ТАСС пишет, что пропал военный самолет. РИА Новости уточняет, что это самолет компании «Летные проверки и системы».

В МЧС говорят, что поиски осложнены плохой погодой и темным временем суток.