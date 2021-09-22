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Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, предлагающий ввести санкции против 35 человек из списка, представленного соратниками политика Алексея Навального, которых они обвиняют в коррупции и нарушениях прав человека. Об этом сообщил конгрессмен Пол Массаро.

В санкционном списке фигурируют, в частности, бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов и Олег Дерипаска, председатель «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, главный редактор RT Маргарита Симоньян, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов.

Законопроект был внесен в качестве поправок к оборонному бюджету США — такой механизм ранее использовался для введения санкций против компаний, задействованных в строительстве «Северного потока — 2».

Теперь законопроект должен одобрить полный состав конгресса. Документ в случае одобрения будет иметь рекомендательный характер — введение санкций останется на усмотрение администрации Джо Байдена.

Список из 35 человек соратники Навального Леонид Волков и Иван Жданов передали представителям ЕС и США в феврале 2020 года.

Навальный последовательно выражает мнение, что санкции против рядовых силовиков, которые накладывает Запад за нарушение прав человека, неэффективны, и призывает вместо этого вводить санкции против олигархов из окружения президента Владимира Путина.

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