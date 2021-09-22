Футбольный тренер Дмитрий Хохлов подал в суд на Facebook. Соцсеть блокирует посты с упоминанием его фамилии

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Тренер футбольного клуба «Ротор», бывший игрок сборной России Дмитрий Хохлов подал в суд на корпорацию Facebook из-за того, что соцсеть блокирует посты с упоминанием его фамилии. Об этом он рассказал изданию «Октагон».

Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны.

Дмитрий Хохлов подал иск 1 июля в Солнцевский районный суд Москвы, следует из карточки дела на сайте суда. В своем иске он требует «запретить ответчику, то есть американской компании, совершать в отношении Хохлова определенные действия», рассказал пресс-секретарь суда Георгий Енгибаров. Судебное заседание по иску намечено на полдень 5 октября.

Facebook как минимум с 2015 года блокирует страницы пользователей за публикации, в которых употребляется слово «хохлы». В соцсети считают, что такой контент не соответствует правилам сообщества.

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