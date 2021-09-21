Российские туроператоры начали продавать туры на вакцинацию в Европу

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Туроператоры начали предлагать российским туристам зарубежные туры, чтобы они могли привиться вакцинами от ковида, одобренными ВОЗ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, из-за задержки с признанием ВОЗ российских вакцин «отдельные категории россиян ищут возможности привиться препаратом, дающим возможность путешествовать в большинство стран мира».

По словам Ломидзе, в основном, вакцинироваться такими препаратами хотят россияне, которые часто ездят за границу по делам бизнеса или к родственникам, а также те, кто хочет получить возможность ездить в страны ЕС как турист.

По словам Ломидзе, наибольшим спросом пользуются вакцинные туры в Сербию и в Германию.

Сейчас в большинство стран ЕС въезд из России закрыт. Попасть туда могут только обладатели вида на жительство в этих странах, а также те, кто путешествует с целью работы или учебы — при этом в большинстве случаев по прибытии из России, если они не привиты одобренными ВОЗ вакцинами, приезжающим необходимо некоторое время проводить на карантине.

Российских туристов, привитых «Спутником», пускают на свою территорию только восемь стран Евросоюза (Венгрия, Хорватия, Кипр, Греция, Болгария, Эстония, Словения и ).

В середине сентября стало известно, что ВОЗ приостановила процесс одобрения «Спутника» из-за нарушений, обнаруженных на одном из заводов по производству вакцины. Теперь ВОЗ ждет уведомления о том, что завод исправил нарушения, после чего там пройдет новая инспекция.

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