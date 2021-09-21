Производитель С-400 выпустит гражданский электрогазомобиль E-NEVA

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Концерн воздушно-космической обороны разрабатывает гражданский гибридный автомобиль, который будет использовать в качестве топлива водород и электроэнергию, сообщает РБК.

По словам источников издания, автомобиль получил рабочее название E-NEVA, где первая буква Е — сокращение от electric, а NEVA — в честь главной реки в Петербурге.

Предполагаются две комплектации топливной системы будущего автомобиля. В первом случае это газовый автомобиль с электропередачей, который, согласно расчетам, сможет проехать на одной заправке больше тысячи километров.

Во втором случае — электрогазомобиль с 52-литровой газовой топливной системой и аккумуляторной батареей емкостью 70 кВт·ч. Планируется, что с такой системой запас хода составит 810 километров, а сам автомобиль можно будет подзарядить от сети.

Оба варианта комплектации предусматривают разгон автомобиля до 100 километров в час за 8,5 секунды и максимальную скорость — 180 километров в час.

Заместитель гендиректора «Алмаз-Антея» по производственно-технологической политике Александр Ведров подтвердил РБК, что концерн создает гибридный автомобиль. Он отметил, что у концерна уже есть электромобиль, «но мы пошли по пути создания гибрида, где основной двигатель — на газе». По его словам, в такой комбинации — электродвигатель и газовый — предполагается только гражданское использование автомобиля.

В августе «Алмаз-Антей» представил самоходную электрическую платформу, которой может дистанционно управлять пилот, используя беспроводную связь. Также концерн работает над прототипом электромобиля-кроссовера.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой