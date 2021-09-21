Лидер австрийской ультраправой партии, выступающий против вакцинации от ковида, подал в суд из-за слухов о том, что он тайно сделал прививку

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Лидер ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ) Герберт Кикль подал в суд на издателя и специалиста по PR Вольфганга Розама. Об этом сообщило австрийское издание OE24.

Поводом для иска стало то, что Розам в эфире телепрограммы «Fellner! Live» заявил, что Кикль, публично выступающий против вакцинации от коронавируса, тайно привился. Розам оговорился, что это слух.

«Делать прививку от коронавируса или нет, должно быть свободным выбором каждого человека. Я не вакцинирован. Но Вольфганг Розам намекнул, что я лгу публике о своем прививочном статусе», — сказал Кикль. Он выразил уверенность, что Розам таким образом пытался подорвать его политический авторитет.

Розам заявил, что иск Кикля станет поводом прояснить в суде утверждения политика о том, что в отделениях интенсивной терапии находится много вакцинированных людей.

Герберт Кикль называл вакцинацию против коронавируса экспериментом и заявлял, что вакцины неэффективны. Вместо них он предлагал защищаться от инфекции витаминами, зеленым чаем и физическими упражнениями.

Между тем, по информации австрийского издания Kronen Zeitung, ряд известных членов Австрийской партии свободы, возглавляемой Киклем, тайно сделали прививки от коронавируса.

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