В Алма-Ате мужчина открыл стрельбу по приставам и полицейским, собиравшимся выселить его из дома. Погибли пять человек

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Житель Алма-Аты открыл стрельбу по судебным приставам и полицейским. В результате инцидента погибли пять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как сообщили в пресс-службе, инцидент произошел «в ходе реализации исполнения постановления суда о выселении». Стрельбу открыл житель одного из частных домов 1967 года рождения.

Все погибшие находились при исполнении служебных обязанностей. Двое из них были полицейскими.

Стрелявшего задержали.

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