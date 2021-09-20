В Алма-Ате мужчина открыл стрельбу по приставам и полицейским, собиравшимся выселить его из дома. Погибли пять человек
Источник: ТАСС
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!
Житель Алма-Аты открыл стрельбу по судебным приставам и полицейским. В результате инцидента погибли пять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции.
Как сообщили в пресс-службе, инцидент произошел «в ходе реализации исполнения постановления суда о выселении». Стрельбу открыл житель одного из частных домов 1967 года рождения.
Все погибшие находились при исполнении служебных обязанностей. Двое из них были полицейскими.
Стрелявшего задержали.