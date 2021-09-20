Перейти к материалам
«Медуза», я с тобой

В Алма-Ате мужчина открыл стрельбу по приставам и полицейским, собиравшимся выселить его из дома. Погибли пять человек

Источник: ТАСС

Житель Алма-Аты открыл стрельбу по судебным приставам и полицейским. В результате инцидента погибли пять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как сообщили в пресс-службе, инцидент произошел «в ходе реализации исполнения постановления суда о выселении». Стрельбу открыл житель одного из частных домов 1967 года рождения. 

Все погибшие находились при исполнении служебных обязанностей. Двое из них были полицейскими.

Стрелявшего задержали.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами

«Медуза», я с тобой
Реклама