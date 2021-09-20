Розничные цены на гречку впервые за 10 лет превысили 100 рублей за килограмм

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Цены на гречку в российских магазинах в августе 2021 года выросли до 102,5 рубля за килограмм и достигли рекордного уровня за десять лет, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Последний раз гречка стоила больше 100 рублей в 2011 году: в мае того года она дорожала до 112 рублей за килограмм.

Гречка непрерывно дорожала в России с октября 2020 года и только в первую неделю сентября немного подешевела, но 7-13 сентября, по данным Росстата, цены на крупу вновь выросли, на 0,2%.

Стоимость гречки в магазинах может расти из-за дефицита на рынке, говорят в компании «АФГ Националь», продающей гречку. По другой версии, на цены повлияло решение правительства, запретившего экспорт гречки летом. Из-за этого производители «придержали» свою продукцию, что привело к росту оптовых цен в Центральной России, сказал источник РБК на продовольственном рынке.

В министерстве сельского хозяйства сообщили, что объемов производства гречихи в 2021 году хватит, чтобы закрыть потребности внутреннего рынка: запасы гречки «достаточные, возможность дефицита исключена».

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