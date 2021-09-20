Белорусский суд приговорил россиянку Ирину Викхольм к полутора годам колонии за твит про Лукашенко

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Суд Московского района Бреста приговорил россиянку Ирину Викхольм к полутора годам колонии по статье о клевете на президента Беларуси. Об этом сообщает белорусский телеканал «Белсат».

Поводом для уголовного дела стал твит Викхольм о самолета Ryanair в Минске. «Очередное преступление Лукашенко: акт государственного авиапиратства», — говорилось в твите.

Викхольм сделала эту запись в конце мая 2021 года. Вскоре после этого она была задержана, но о задержании стало известно лишь в сентябре, так как в Беларуси у женщины нет близких родственников.

В суде россиянка заявляла отвод судье и отвод гособвинителю, которые суд не удовлетворил, а также отказалась от назначенного ей адвоката, пишет «Медиазона Беларусь» со ссылкой на белорусский правозащитный центр «Вясна».

История Ирины Викхольм

«Она — диванный борец» Россиянку Ирину Викхольм будут судить за твит про Лукашенко. Она пропала три месяца назад, а потом неожиданно нашлась в белорусском СИЗО

История Ирины Викхольм

«Она — диванный борец» Россиянку Ирину Викхольм будут судить за твит про Лукашенко. Она пропала три месяца назад, а потом неожиданно нашлась в белорусском СИЗО

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