Вячеслав Володин получил на выборах в Госдуму больше 75% голосов

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских выборов получил 76,32% голосов по одномандатному округу после обработки 4,48% протоколов, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные ЦИК России. Володин баллотировался по Саратовскому одномандатному округу № 163.

Из других представителей «Единой России» Александр Хинштейн побеждает в Самарской области (более 69%), Ирина Яровая — на Камчатке (почти 40%).

Всего, согласно первым данным ЦИК после подсчета 12,68% протоколов, «Единая Россия» лидирует в 131 одномандатном округе, КПРФ — в 10 округах, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — в пяти, «Новые люди» — в одном, «Гражданская платформа» — в одном.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой