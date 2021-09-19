Telegram разблокировал бот «Умного голосования» для пользователей с иностранными номерами

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Бот в телеграме снова заработал, но только для пользователей с аккаунтами, привязанными к номерам иностранных операторов. Об этом сообщает издание «Код Дурова». Его сотрудники проверили бот на аккаунтах, привязанных к японскому, израильскому и украинскому номерам.

Соратник Алексея Навального Леонид Волков также написал, что бот снова заработал и вернул историю переписки, но только у пользователей не с российскими номерами.

О блокировке бота «Умного голосования» поздно вечером 17 сентября сообщил создатель телеграма Павел Дуров. При этом он сослался на необходимость соблюдать «день тишины», когда предвыборная агитация запрещена. Но на трехдневных выборах 17-19 сентября «дня тишины» нет. Более того, Дуров объявил о блокировке бота уже после того, как голосование в первый день выборов уже закончилось.

Роскомнадзор примерно две недели блокирует сайт «Умного голосования». Ведомство ссылается на то, что этот проект связан с , который объявлен в России «экстремистской организацией». Власти РФ также добились удаления из российских магазинов Apple и Google приложения «Навальный», в котором есть функция «Умного голосования».

Читайте также

Павел Дуров объяснил блокировку бота «Умного голосования» в телеграме нормой законодательства о «дне тишины». Что с этим объяснением не так

Читайте также

Павел Дуров объяснил блокировку бота «Умного голосования» в телеграме нормой законодательства о «дне тишины». Что с этим объяснением не так

Не пропустите стрим «Медузы», в котором ведущие нашего политического подкаста Андрей Перцев и Константин Гаазе будут подводить итоги выборов. Воскресенье, 19 сентября, 22:00. Подпишитесь на него тут.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой