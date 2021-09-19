Exit-poll: Михаил Дегтярев побеждает на выборах губернатора Хабаровского края

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Михаил Дегтярев набирает на выборах губернатора Хабаровского края 61,6% голосов. Об этом свидетельствуют результаты опроса на выходе с избирательных участков, проведенного фондом «Общественное мнение».

На втором месте — Марина Ким, кандидат от партии «Справедливая Россия — За правду». Она набирает 24,4% голосов. У Владимира Парфенова (Партия пенсионеров) — 8,2%, у Бабека Мамедова («Родина») — 3,2%.

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Михаил Дегтярев возглавил Хабаровский край после того, как в июле 2020 года был арестован губернатор Сергей Фургал, который на выборах 2018 года победил кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта.

Фургала обвиняют в организации двух убийств и одного покушения, произошедших, по версии следствия, в 2004 году. После ареста его перевезли в Москву. В Хабаровске несколько месяцев продолжались протесты с требованием открытого суда над ним в Хабаровском крае.

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