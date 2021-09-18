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Умер Абдельазиз Бутефлика — бывший президент Алжира, возглавлявший страну на протяжении 20 лет.

Charles Platiau / Reuters / Scanpix / LETA

Бутефлика скончался после продолжительной болезни. Ему было 84 года.

Бутефлика стал президентом Алжира в 1999 году и долгие годы пользовался огромной популярностью в стране. Во время «арабской весны» президент провел реформы, благодаря которым, в отличие от других стран региона, протестные выступления в Алжире быстро прекратились.

Бутефлика покинул свой пост в 2019 году под давлением армии из-за масштабных протестов. Они начались после того, как он объявил о намерении баллотироваться на очередной срок — хотя к тому моменту уже несколько лет передвигался в инвалидном кресле и не появлялся на публике.

После ухода Бутефлики с президентского поста новые власти провели несколько процессов над представителями его окружения. В частности, срок за коррупцию получил брат Бутефлики, который, как считалось, в последние годы его президентства фактически управлял страной.

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