Умер бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика. Он правил страной 20 лет — а потом ушел в отставку из-за миллионных акций протеста
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!
Умер Абдельазиз Бутефлика — бывший президент Алжира, возглавлявший страну на протяжении 20 лет.
Бутефлика скончался после продолжительной болезни. Ему было 84 года.
Бутефлика стал президентом Алжира в 1999 году и долгие годы пользовался огромной популярностью в стране. Во время «арабской весны» президент провел реформы, благодаря которым, в отличие от других стран региона, протестные выступления в Алжире быстро прекратились.
Бутефлика покинул свой пост в 2019 году под давлением армии из-за масштабных протестов. Они начались после того, как он объявил о намерении баллотироваться на очередной срок — хотя к тому моменту уже несколько лет передвигался в инвалидном кресле и не появлялся на публике.
После ухода Бутефлики с президентского поста новые власти провели несколько процессов над представителями его окружения. В частности, срок за коррупцию получил брат Бутефлики, который, как считалось, в последние годы его президентства фактически управлял страной.