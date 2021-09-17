В Минюсте назвали государственной тайной основания, по которым журналистов «Открытых медиа» признали «иностранными агентами»

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Минюст назвал государственной тайной содержание письма Росфинмониторинга, из-за которого журналистов «Открытых медиа» и признали «иностранными агентами». Об этом говорится в определении Замоскворецкого суда Москвы, которое «Медиазоне» предоставила юрист Анастасия Буракова.

Минюст России в подтверждение законности распоряжения [о признании журналистов «иностранными агентами] ссылается на сведения, содержащиеся в письме Росфинмониторинга. Как пояснил представитель Минюста России, такие сведения составляют государственную тайну.

В суде Ярош и Гликин обжалуют решение о признании «иноагентами». По ходатайству Минюста рассмотрение было перенесено в Мосгорсуд — так как дела, связанные с государственной тайной, должны рассматривать суды субъектов федерации.

На предыдущем заседании суда, сообщала Буракова, Минюст отказался раскрыть основания включения журналистов в реестр, заявив, что это было сделано на основании информации с грифом «для служебного пользования», полученной от Генпрокуратуры.

Ярош и Гликин были включены в реестр СМИ — «иностранных агентов» в конце июля. В начале августа сайт «Открытых медиа» был заблокирован в России — это объявили связью издания с «нежелательными» организациями. После этого «Открытые медиа» объявили о прекращении работы.

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