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Изобретатель, создатель домашнего компьютера ZX Spectrum Клайв Синклер умер 16 сентября в возрасте 81 года в Лондоне после продолжительной болезни, сообщает The Guardian, ссылаясь на его дочь.

Клайв Синклер PA Wire / Scanpix / LETA

Клайв Синклер — пионер компьютерной техники, сыгравший важную роль в распространении домашних компьютеров.

В 1961 году в возрасте 21 года Синклер создал компанию Sinclair Radionics, выпускавшую карманные калькуляторы. В 1973 году он основал новую компанию Sinclair Research, производившую домашние компьютеры. Первые компьютеры компании ZX80 и ZX81, вышедшие в 1980 и 1981 годах соответственно, стоили примерно в пять раз меньше других компьютеров того времени.

Наибольшую известность получил домашний компьютеров ZX Spectrum, который появился в 1982 году. ZX Spectrum стал одним из самых продаваемых компьютеров в Европе и сыграл решающую роль в развитии игровой индустрии в Великобритании, пишет The Guardian. За свои достижения в 1983 году Клайв Синклер был удостоен рыцарского звания.

Компания Sinclair Research также выпускала трехколесный электромобиль Sinclair C5 и портативный телевизор Sinclair TV80, которые не имели коммерческого успеха.