Правительство опубликовало календарь праздничных дней в 2022 году
Источник: Правительство РФ
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2022 году.
Согласно документу, в 2022 году у россиян будут следующие праздничные дни:
- с 1 по 9 января,
- 23 февраля,
- с 6 по 8 марта,
- с 30 апреля по 3 мая,
- с 7 по 10 мая,
- с 11 по 13 июня,
- с 4 по 6 ноября.