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«Медуза», я с тобой

Правительство опубликовало календарь праздничных дней в 2022 году

Источник: Правительство РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2022 году.

Согласно документу, в 2022 году у россиян будут следующие праздничные дни:

  • с 1 по 9 января,
  • 23 февраля,
  • с 6 по 8 марта,
  • с 30 апреля по 3 мая,
  • с 7 по 10 мая,
  • с 11 по 13 июня,
  • с 4 по 6 ноября.

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«Медуза», я с тобой
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