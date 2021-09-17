Правительство опубликовало календарь праздничных дней в 2022 году

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2022 году.

Согласно документу, в 2022 году у россиян будут следующие праздничные дни:

с 1 по 9 января,

23 февраля,

с 6 по 8 марта,

с 30 апреля по 3 мая,

с 7 по 10 мая,

с 11 по 13 июня,

с 4 по 6 ноября.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой