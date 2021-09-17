Пентагон признал: при ответном ударе США после теракта в Кабуле погибли 10 мирных жителей, включая семерых детей

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

США признали, что в результате удара американского беспилотника MQ-9 Reaper 29 августа в Кабуле погибли десять мирных жителей. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Кеннет Маккензи, представив результаты военного расследования.

Маккензи рассказал, что американская разведка восемь часов следила за автомобилем 43-летнего сотрудника благотворительной организации Земари Ахмади, считая, что он может быть связан с террористической группировкой « в Хорасане». В частности, автомобиль Ахмади видели на территории, связанной с террористами.

В какой-то момент, говорит Маккензи, беспилотник заметил, что в автомобиль мужчины загружают нечто, похожее на взрывчатку, хотя это были пластиковые баки с водой.

«Это была ошибка, и я приношу свои искренние извинения», — сказал Маккензи. По его словам, маловероятно, что убитые имели связи с террористами или представляла угрозу для американских войск. Пентагон изучает, как можно выплатить компенсации семьям погибших.

Земари Ахмади работал на калифорнийскую организацию Nutrition and Education International, помогавшую голодающим в Афганистане. Еще один убитый, Ахмад Насер, работал переводчиком у американских военных. Родственники погибших говорили, что у погибших были визы, разрешающие въезд в США, и они ждали, когда их вызовут в аэропорт для эвакуации в США. В результате авиаудара погибли семеро детей, самой младшей из них, Сумайе, было два года.

Читайте также

После теракта в Кабуле США заявили об убийстве опасного террориста. Журналисты выяснили, что это сотрудник американской НКО, который, вероятно, вез не бомбу, а воду

Читайте также

После теракта в Кабуле США заявили об убийстве опасного террориста. Журналисты выяснили, что это сотрудник американской НКО, который, вероятно, вез не бомбу, а воду