МИД РФ в годовщину советского вторжения в Польшу назвал его «освободительным походом»

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МИД РФ в годовщину вторжения советских войск в Польшу в 1939 году охарактеризовал его как «освободительный поход». Соответствующие посты появились в официальных аккаунтах ведомства в соцсетях.

В видеоролике, прикрепленном к сообщению, говорится, что в ходе польского похода Красной армии «были освобождены Западная Белоруссия и Западная Украина, оккупированные Польшей с 1920-1921 годов».

Авторы видео обращают внимание, что перед началом кампании СССР на фоне агрессии нацистской Германии «не раз предлагал Польше заключить соглашение о взаимной помощи», однако в Варшаве отказались от этого, вместо этого «демонстрируя поддержку агрессивной политики нацистов, которая соответствовала и ее экспансионистским планам».

В видео отмечается, что « польская военно-политическая верхушка сбежала на территорию Румынии», в связи с чем Польша фактически перестала существовать как государство. СССР был вынужден ввести войска, так как существовала опасность приближения нацистов к Минску, при этом украинское и белорусское население территорий Польши, утверждают авторы ролика, встречало Красную армию как освободителей.

По итогам польского похода Красной армии СССР включил в свой состав территории (они стали западными областями Белорусской и Украинской ССР), которые Польша завоевала в ходе 1919-1921 годов. Их принадлежность Польше была зафиксирована Рижским мирным договором, который подписали и ратифицировали Польша, РСФСР и Украинская ССР.

Вторжению СССР в Польшу предшествовало подписание пакта о ненападении между СССР и Германией. К нему прилагался секретный протокол, в котором стороны договаривались о разделе сфер интересов в Восточной Европе, в том числе «в случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Польского государства». В итоге довоенная территория Польши оказалась поделена между СССР и Германией примерно в соответствии с обозначенными в протоколе границами.

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